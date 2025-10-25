Si torna all’ora solare (che porta stanchezza e stress): effetti e consigli utili

Puntuale come ogni autunno, torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3 del mattino, le lancette vanno spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Un piccolo cambio, ma con effetti percepibili sul nostro quotidiano: si guadagna un’ora di sonno, è vero, ma la luce del giorno lascerà il posto al buio molto prima del solito.

L’idea di modificare l’ora nasce da esigenze di risparmio energetico e sfruttamento della luce naturale. Fu proposta già nel XVIII secolo da Benjamin Franklin, ma introdotta su larga scala solo nel XX secolo. In Italia, il cambio ora è stato regolato stabilmente con la legge n. 503 del 1965.