Buon appetito con il World Pasta Day

«Maccarone, m’hai provocato e io ti distruggo». Cari buongustai, preparate il bavaglione in stile Alberto Sordi, perché finalmente c’è pane, o meglio pasta, per i vostri denti.

Il 25 ottobre è il World Pasta Day! L’evento, organizzato da Unione Italiana Food e IPO (International Pasta Organization), giunge alla 25ª edizione e mira alla promozione di un cibo cardine della dieta mediterranea, riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

In questa occasione si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica verso un cambiamento di stile di vita e attenzione verso l’ambiente, seguendo una sana alimentazione. Più di un semplice alimento, la pasta è un vero e proprio linguaggio che si è diffuso nei secoli passando di tavola in tavola, di Paese in Paese, tanto che la sua produzione è quasi raddoppiata in vent’anni e anche il suo consumo, naturalmente, va di pari passo.

L’Italia è la nazione che non solo ne consuma di più, ma ne produce e ne esporta di più: versatile, nutriente e gustosa, è uno dei pochissimi cibi che mette d’accordo tutti, grandi e piccini.

Di forme e formati di pasta ne esistono a bizzeffe, circa 300 tipi di pasta fresca e secca prodotti nello Stivale, a testimonianza della ricchezza della nostra tradizione: paste quadrate, lunghe, arrotolate, a spirale o a conchiglia. Le superfici possono essere lisce, ruvide e porose, o rigate. Inoltre, vi è un continuo fiorire di ricette vecchie e nuove che ne esaltano il sapore, con grande vittoria dei meravigliosi spaghetti al pomodoro con una foglia di basilico. Che ne dite, a voi non fanno gola?