Alassio, oggi pomeriggio i funerali di Maria Boschetto

Si terranno oggi, lunedì 27 ottobre, alle 15.30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista (Fenarina) di Alassio, i funerali di Maria Boschetto, 65 anni, moglie e madre molto amata, improvvisamente scomparsa nei giorni scorsi.

A piangerla sono il marito Giancarlo, i figli Alessandro e Francesca, lo zio Giuseppe, la nipote Arianna, Barbara, parenti e amici tutti. Maria era molto conosciuta in città per il suo lavoro come collaboratrice scolastica presso la scuola secondaria di primo grado “Ollandini” di Alassio.

Come da volontà della famiglia, non fiori, ma offerte all’Istituto Gaslini.

Venerdì 17 ottobre, la donna era rimasta coinvolta in un incidente sul luogo di lavoro: mentre stava pulendo una finestra, il telaio avrebbe ceduto colpendole un piede, facendola cadere e provocando un urto alla testa e al costato. Trasportata all’ospedale di Albenga, era stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Lunedì scorso, però, è sopraggiunto il decesso nella sua abitazione, dove è stata trovata dal marito.

Per chiarire le cause della morte, la Procura aveva disposto l’autopsia da cui però non sarebbero emersi traumi particolari che potrebbero aver causato il decesso della 65enne. Il Pubblico Ministero Maddalena Sala aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.