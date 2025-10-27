Arte diffusa, la Pinacoteca Civica di Savona diventa un’aula del liceo

Il giorno 30 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30, presso la sala conferenze della Pinacoteca civica prenderà avvio il progetto "Arte diffusa" con la prima di una serie di lezioni offerte da due docenti del Dipartimento delle arti del Liceo Chiabrera Martini ai loro studenti e all'intera cittadinanza. Si tratta di lezioni di storia dell'arte e di storia dell'architettura che coinvolgeranno anche le collezioni civiche: il museo, infatti, aprirà le sue porte al liceo diventando vero e proprio laboratorio didattico.

"Il progetto – spiega Nicoletta Negro, assessore alla Cultura del Comune di Savona - rientra nelle numerose azioni politiche di valorizzazione delle opere all'interno della Pinacoteca. Oltre alle iniziative di approfondimento scientifico e di intrattenimento musicale, che proseguono senza sosta e hanno prodotto già un dato del 50% di ingressi in più, parte questo giovedì il lavoro con i ragazzi del Liceo Artistico che diventeranno, attraverso la conoscenza, i veri testimonial cittadini delle nostre ricchezze culturali".

"Esprimo la mia più viva soddisfazione per l'avvio del progetto 'Arte Diffusa', un'iniziativa che risponde pienamente alla nostra visione di scuola come istituzione aperta e profondamente integrata con il tessuto culturale del territorio. L'entusiasmo con cui i docenti del Dipartimento delle Arti, in particolare la professoressa Silvia Sogno e il professor Vincenzo Ariu, hanno saputo trasformare un museo in un autentico laboratorio didattico è la testimonianza di come si possa e si debba ripensare la didattica. L'apertura delle lezioni a tutta la cittadinanza rafforza, inoltre, il concetto di scuola come bene comune e luogo di formazione continua. Un plauso particolare alla Direzione e allo staff dei Musei civici per aver accolto con spirito collaborativo quasta proposta, azzerando le distanze tra istituzione museale e comunità" spiega la dirigente scolastica del Liceo Chiabrera Martini, Cosimina Bencardino.

"Il Progetto Arte diffusa rientra pienamente nella nuova visione di museo che stiamo cercando di portare avanti con l'Amministrazione comunale: un museo che azzeri il più possibile la sua distanza dalla città, diventando una vera e propria piazza pubblica in cui incontrarsi, confrontarsi, capire il passato con uno sguardo al futuro attraverso il potente veicolo del linguaggio artistico" aggiunge la direttrice dei musei civici di Savona Valentina Frascarolo

Il progetto "Arte diffusa" nasce da un'iniziativa di Silvia Sogno, docente di storia dell'arte del Liceo Chiabrera Martini, e nota conoscitrice del patrimonio cittadino, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 che intende promuovere un nuovo modello di didattica teso a valorizzare "l'esperienza diretta degli studenti, l'apprendimento laboratoriale, la flessibilità di tempi e spazi e le opportunità offerte dall'autonomia scolastica". Inoltre "Arte Diffusa" guarda al modello del progetto "Scuola diffusa" (INDIRE – Comune di Reggio Emilia) teso oltre ad ampliare le opportunità offerte agli studenti anche a restituire una visione di scuola come bene comune, allargandosi alla comunità intera.

Le lezioni saranno tenute, oltre che dalla professoressa Silvia Sogno, anche dal professor Vincenzo Ariu, architetto e docente del Liceo Chiabrera Martini.

Il ciclo di incontri propone un percorso attraverso i grandi temi della storia dell’arte e dell’architettura, offrendo agli studenti e ai partecipanti l’occasione di approfondire i momenti fondamentali dell’evoluzione artistica e culturale europea.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 30 ottobre con il professor Vincenzo Ariu, che introdurrà il tema “Origini del moderno in architettura”.

Seguirà, giovedì 6 novembre, un incontro dedicato a “Il progetto del Bauhaus e la nuova funzione politica del progetto”, sempre a cura del professor Ariu.

La professoressa Silvia Sogno condurrà la lezione di giovedì 27 novembre, dal titolo “I corpi di Caravaggio”, mentre giovedì 11 dicembre il professor Ariu proporrà un approfondimento su “Mies van der Rohe: tecnica moderna vs. techne”.

Chiuderà l’anno solare, giovedì 18 dicembre, la professoressa Sogno con “Rinascimento italiano e Ars Nova fiamminga”.

Il ciclo riprenderà mercoledì 7 gennaio con “Arte e impegno civile nell’Ottocento”, seguito, martedì 10 febbraio, da “Il gran teatro del mondo: il Barocco da Roma all’Italia”.

Nel mese di marzo, martedì 10, la professoressa Sogno affronterà il tema “Metafisica e surrealismi”.

Gli ultimi incontri saranno dedicati all’arte contemporanea e al Novecento: giovedì 23 aprile con “Arte e Resistenza”, giovedì 14 maggio con “Informale: gesto, segno e materia”, e infine giovedì 28 maggio con “L’autunno del Medioevo: dal Trecento al Gotico internazionale”.