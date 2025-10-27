Tragedia di Albisola, fissato il rito funebre islamico per Akram Shaban: ne "Il giardino di Viola" la commemorazione laica

In tanti hanno voluto salutarlo nella camera mortuaria del cimitero della Pace ad Albisola Superiore.

Chi ha avuto il piacere di conoscere Akram Shaban, scomparso in un tragico incidente stradale sabato scorso sulla Sp2 in via Poggi, località Carpineto, lo ricorda come un ragazzo sempre con il sorriso, gentile ed educato e le tante persone che gli hanno fatto visita, che gli hanno portato un fiore, lo stanno a dimostrare.

Proprio tre mazzi di fiori sono stati posizionati sul guardrail dove è avvenuto il tragico impatto che ha spezzato i soli 35 anni (ne avrebbe compiuti 36 a dicembre) del giovane che quella mattina stava andando a lavorare a Celle all'hotel San Michele. Le cause della caduta dal suo scooter non sono ancora chiare, ma non è da escludere anche che il transito di un animale selvatico possa aver influito.

Akram ha lavorato per 12 anni dal 2005 al 2017 come barman nello storico Caffè Splendid di Corso Italia a Savona gestito dai suoi familiari e successivamente nell'albergo "Idea Hotel Savona" nel centro commerciale "Le Officine" e infine dal 2024 nell'hotel ai Piani di Celle. Per alcuni mesi ha lavorato come impiegato per la Croce Rossa di Varazze e operatore/mediatore alla cooperativa Agorà.

L'uomo viveva ad Ellera con la compagna e come si evince dai social era un amante degli animali, del suo adorato cane Wendy e del gatto Leo.

Diplomato al liceo scientifico Orazio Grassi, era laureato in Storia all'Università di Genova con il conseguimento della Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche.

E' stato inoltre volontario della Croce Bianca di Savona.

Domani, martedì 28 ottobre, alle 11.20 la salma giungerà al cimitero di Zinola per un rito funebre islamico. La commemorazione laica si terrà sabato 1 novembre a "Il Giardino Di Viola" in via Poggi proprio di fronte dove si é verificato il tragico incidente dalle 14.00 alle 16.30.