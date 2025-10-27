Ricerche ancora senza esito per l’anziano cacciatore scomparso: domani in campo più operatori

Proseguono senza esito le ricerche dell’uomo di 90 anni disperso da ieri, domenica 26 ottobre, nella zona tra Naso di Gatto e Ferrania. L’anziano, residente a Ferrania e appassionato cacciatore, non ha fatto ritorno a casa dopo un sopralluogo nella zona, spingendo i familiari a lanciare l’allarme.

Sul posto stanno operando 14 Vigili del Fuoco, tra cui personale specializzato in ricerche con droni e unità cinofile, supportati da squadre provenienti dal distaccamento di Cairo Montenotte e da quello volontario di Sassello.

L’area di ricerca, ad oggi, copre circa 1,70 chilometri quadrati, comprendendo anche la zona della galleria ferroviaria, perlustrata congiuntamente da personale dei Vigili del Fuoco e di RFI.

Alle operazioni stanno partecipando complessivamente circa 50 persone, tra cui operatori SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, con l’impiego di droni CRI, volontari di Protezione Civile, Soccorso Alpino e gli amici cacciatori della zona. Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nelle attività di verifica e coordinamento delle segnalazioni.

Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata: le operazioni riprenderanno domani con un numero maggiore di operatori e volontari.