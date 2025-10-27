Tumore al seno, ultimo incontro Zonta Club a Ortovero

Nel mese di ottobre, associato alla prevenzione del tumore alla mammella, lo Zonta Club Alassio-Albenga ha deciso di offrire il suo apporto alla divulgazione in materia ideando una rassegna di incontri informativi.

L’ultimo appuntamento in programma sarà ad Ortovero, mercoledì 29 ottobre, presso la sala dell’Enoteca regionale, alle ore 17.30. Si parlerà del punto di vista della fisiatra: gli esiti.

La rassegna ha ospitato confronti e dibattiti ad Andora, ad Albenga e Loano, parlando di radiologia, oncologia e chirurgia senologica.

Ortovero chiude il ciclo di incontri con la partecipazione di responsabili e direttori di strutture Asl2.

“La rassegna è stata strutturata come un service itinerante sul territorio, con un duplice obiettivo: diffondere una corretta informazione medico-scientifica e fornire un focus sul programma di prevenzione, cura e gestione esiti offerti dalla Breast Unit Asl2, centro specializzato nella diagnosi precoce e cura del tumore al seno” afferma Mariagrazia Timo, presidente dello Zonta Alassio-Albenga e consigliere delegato alla Cultura del Comune di Ortovero.

“Un ringraziamento all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, all’intera Asl2 ed alla Consulta Provinciale Femminile, per i patrocini concessi; così come a tutti i Comuni che ci hanno ospitato per questa iniziativa che auspico possa aver contribuito a sensibilizzare sul tema della prevenzione e delle cure sanitarie” conclude Mariagrazia Timo.

Anche l’appuntamento di Ortovero sarà ad ingresso libero.