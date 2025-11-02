Andora, campo da basket delle scuole aperto ai cittadini

Da lunedì 3 novembre, il campo da basket adiacente alla scuola di Via Cavour sarà aperto a tutti i cittadini che vorranno praticare sport e trascorrere del tempo all’aria aperta. L’ingresso per i cittadini è dal cancello sulla via Antica Romana, dietro all’edificio scolastico nei seguenti orari:



Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:30 alle 19:00 e il Sabato e Domenica, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.



Inoltre, tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00 saranno attivati i fari per consentire l’attività sportiva anche nelle ore serali.



“L’iniziativa si inserisce nel programma di promozione dello sport all’aperto e dell’utilizzo degli spazi pubblici a beneficio della comunità e per offrire ai ragazzi spazi di aggregazione dove praticare liberamente sport - ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Ilario Simonetta che invita gli Andoresi a utilizzare numerosi il campo di Via Cavour.



Il campo, riqualificato nell’ambito della completa messa in sicurezza dell’intero plesso scolastico di via Cavour, è video sorvegliato da telecamere collegate con il Comando della polizia Municipale.

Il campo da basket si aggiunge ai parchi per la pratica all’aria dello sport di Andora: Parco Natura di via Europa Unita, dove c’è una palestra a cielo aperto, il parco calisthenics in via Cavour, la pista ciclabile utilizzata quotidianamente anche da molti Runner, i campi da bocce di Tagliaferro oltre all’area surf publica per la pratica del surf attiguo al molo Thor Heyerdahl e al campo da beach volley



