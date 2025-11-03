Spostamento ferrovia, Muni’ (ex consigliere Albenga): "L’area della stazione non va abbandonata, è un’opportunità di sviluppo"

"In qualità di ex consigliere comunale delegato alle infrastrutture del Comune di Albenga, seguo con particolare attenzione gli sviluppi quotidiani relativi al progetto di spostamento a monte della ferrovia. Per questa ragione, ritengo che abbia fatto bene l’amministrazione comunale a portare in consiglio, nei giorni scorsi, e a votare le proprie osservazioni in merito al progetto. Un’operazione di chiarezza che, in un progetto di questa portata e importanza, che sappiamo quanto impatterà sul nostro territorio, dimostra però anche quante opportunità possa far ricadere in termini di investimenti in città".

Cosi commenta Vincenzo Muni’, che aggiunge: "Secondo me, quello che risulta tuttavia assente nell’attuale dibattito sul progetto è il futuro dell’area dell’attuale stazione ferroviaria. Cosa succederà in quell’area così immensa, nel cuore di Albenga, una volta realizzato lo spostamento? Su questo, infatti, credo che la politica locale dovrebbe fin da ora cominciare a ragionare. Fatto salvo ormai la scelta di utilizzare l’attuale tracciato per la realizzazione di una pista ciclabile, un progetto destinato a diventare, come avviene già nell’Imperiese, un’attrattiva turistica per appassionati e non, la vera domanda è: che tipo di sviluppo vogliamo per quell’area?".

"Questo è quello su cui, a mio modo di vedere, l’amministrazione dovrebbe immediatamente mettersi al lavoro. Certamente chiedendo, giustamente, l’impegno per la riqualificazione dell’area, ma cominciando già a progettarne lo sviluppo futuro. Riprendere il progetto del porto canale, sviluppare l’idea di un parco urbano da trasformare in polmone verde cittadino con aree dedicate allo sport, prevedere progetti simili con anche uno sviluppo residenziale, sono solo alcune idee che si potrebbero portare avanti", prosegue.

Considerando l’opportunità unica, vista la dimensione dell’area, perché non coinvolgere giovani professionisti ingauni istituendo un concorso di idee per chiedere loro di immaginare la città del futuro, magari coinvolgendo anche l’Università di Genova?".

"Farsi trovare pronti, quindi, fin da subito e con le idee chiare per la riqualificazione di un’area che, per nessun motivo, deve rimanere abbandonata troppo a lungo. Questo per evitare, da un lato, che un’area di quel tipo, da opportunità di sviluppo, possa tramutarsi in un problema di degrado e sicurezza cittadina, e dall’altro, per dare anche agli albenganesi, magari votando il progetto più meritevole, la possibilità di discutere di uno sviluppo positivo legato al progetto", conclude.