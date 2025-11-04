"Topi negli uffici comunali di Vado Ligure": la denuncia della ODV Tutela Legale Lavoratori

"La notizia ha dell’incredibile: negli uffici comunali di Vado Ligure da una settimana si registra la presenza di topi, nonostante gli interventi iniziali con trappole e sistemi di cattura. La vicenda è esplosa dopo la denuncia di due dipendenti che, segnalando i rischi per la salute, una di essa (socia della ODVTLL) si è vista proporre di lavorare… nel corridoio, portando con sé il necessario. Una soluzione che ha sollevato indignazione alla ODVTLL stessa e che mette in luce una gestione discutibile della sicurezza sul lavoro".

Così Maurizio Coluccio, presidente ODV Tutela Legale Lavoratori, in una nota relativa alla situazione degli uffici comunali di Vado Ligure.

"Il problema non riguarda un singolo ufficio come potrebbe sembrare - si legge ancora nella nota - se i roditori sono presenti, è evidente che l’intera struttura possa essere contaminata e di conseguenza tutto ciò che è presente come materiale che tutti i dipendenti ogni giorno toccano con mano nei propri uffici. Potrebbe destare ulteriore allarme la presenza di distributori automatici di caffè e snack, potenziale punto di attrazione per i roditori e quindi di contaminazione. Un paradosso che pesa come un macigno: proprio un Comune, che dovrebbe essere il primo garante del rispetto delle regole igienico-sanitarie, si trova oggi al centro di un caso che rischia di diventare un simbolo di cattiva amministrazione e di scarsa attenzione alla salute pubblica".

La domanda che il Presidente della ODVTLL, Maurizio Coluccio (anche Segretario Generale Nazionale del sindacato della Polizia di Stato “Lavoro&Libertà”), si pone è quindi semplice e diretta: "Come può un Comune pretendere il rispetto delle regole se è il primo a non darne l’esempio?".