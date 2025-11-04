Cairo, convocato per il 5 novembre il Consiglio comunale: interrogazioni e mozioni delle minoranze all’ordine del giorno

È convocato per mercoledì 5 novembre alle ore 18 il Consiglio comunale di Cairo Montenotte. La seduta si preannuncia particolarmente ricca di contenuti, con numerose interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri di minoranza, oltre a diversi provvedimenti di carattere amministrativo e regolamentare.

Ad aprire i lavori sarà l’interrogazione presentata dai consiglieri di opposizione del gruppo "+Cairo" Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio, riguardante la raccolta firme protocollata il 28 aprile per la messa in sicurezza degli argini del fiume Bormida e gli interventi nella zona di Villa Raggio.

Seguirà una richiesta di chiarimenti, sempre a firma degli stessi consiglieri, sulle condizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada vicinale Pra Ellera – Pian del Lazzo, tema molto sentito dai residenti.

Un ulteriore punto all’ordine del giorno riguarda la soppressione delle fermate dell’autobus in Corso Dante, con l’obiettivo di verificare la conformità dei provvedimenti alla normativa del Codice della Strada.

I consiglieri Briano, Berretta e Poggio interverranno anche per conoscere lo stato di attuazione della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio che impegnava la Giunta a sollecitare ASL e Regione Liguria a rivedere gli standard di accesso al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale San Giuseppe.

Sempre dal gruppo "+Cairo" arriva anche un’interrogazione sull’installazione di cancelli in legno che limitano l’accesso a strade boschive in località Pian del Lazzo, per chiarirne motivazioni e regolarità.

Chiude la parte dedicata alle interrogazioni la richiesta presentata dalle consigliere del gruppo di opposizione "Cairo in Comune", Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo, che chiedono aggiornamenti sugli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale.

La seconda parte della seduta sarà dedicata alle mozioni. Il consigliere Fulvio Briano propone la rimozione della sbarra Ferranictta, mentre, insieme ai colleghi Berretta e Poggio, è firmatario di tre ulteriori iniziative: la riattivazione delle visite di controllo oncologico presso l’ospedale cittadino; l’impegno della Giunta e dell’Amministrazione ad adottare le linee programmatiche sottoscritte da 975 cittadini cairesi, contenenti azioni concrete per contrastare il rischio idrogeologico; e la richiesta alla Regione di potenziare il programma di screening mammografico, abbassando l’età di accesso dai 45 ai 40 anni.

La parte conclusiva del Consiglio sarà dedicata ai temi amministrativi e finanziari. Tra questi, la variazione al bilancio 2025–2027 per interventi di somma urgenza e il riconoscimento delle spese sostenute a seguito degli eventi alluvionali del 22 settembre 2025.

In chiusura, l’Assemblea discuterà la modifica del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’integrazione dell’articolo 6 del regolamento sulla videosorveglianza, che aggiorna le modalità di raccolta e gestione dei dati personali.