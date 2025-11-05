Alassino d'Oro 2025: Il Comune rinnova la tradizione e apre le candidature per l'onorificenza

La Città di Alassio rinnova anche quest'anno una delle sue più storiche tradizioni: l'assegnazione dell’Alassino d’Oro. Questo riconoscimento onorifico, conferito da oltre trent'anni, premia la persona che, attraverso il proprio impegno, abbia contribuito in modo significativo a favorire la crescita, l’immagine e il prestigio della città.

La prima ad essere insignita dell'Alassino d'Oro fu l'attuale assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, premiata all'epoca per i suoi meriti sportivi nella vela: un palmarès che vanta otto titoli italiani, quattro europei, oltre a una medaglia d’argento e una di bronzo ai Campionati del Mondo.

Storicamente, questa prestigiosa onorificenza – materializzata in una medaglia forgiata in oro accompagnata da una pergamena ufficiale – affonda le radici nell’ambitissimo “Premium Virtutis” che la Repubblica di Genova riservava ai suoi alleati più fedeli e coraggiosi. Un legame storico che si rinnova attraverso gli illustri alassini che nel tempo hanno ricevuto il premio.

Con l'avviso pubblicato in data odierna, il sindaco Marco Melgrati ha dato il via ufficiale alla fase di candidatura. Amministratori, enti, associazioni (incluse quelle di volontariato e di mutuo soccorso), organizzazioni e singoli cittadini sono invitati a presentare le proprie proposte per l’assegnazione dell’Alassino d’Oro 2025.

Possono essere candidate persone, cittadini e non, che si siano distinte in svariati campi, tra cui: scienze, lettere, arti, industria, lavoro, sport, cultura, turismo, commercio, tradizioni, volontariato e sociale, o per atti di coraggio e abnegazione civica, purché abbiano giovato alla Città di Alassio promuovendone l’immagine e la crescita del bene comune.

Per ciascuna edizione può essere conferito un solo Alassino d’Oro, al quale si può aggiungere un Alassino d’Oro alla Memoria, destinato a figure meritevoli che abbiano lasciato un segno significativo nella storia cittadina.

Le proposte di candidatura, che dovranno riportare nome, cognome e motivazione, devono essere presentate entro il prossimo 23 novembre tramite PEC all’indirizzo comune.alassio@legalmail.it.

La cerimonia di consegna si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, al culmine delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono della città, Sant’Ambrogio.