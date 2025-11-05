Varazze, 100 anni e non sentirli: entra nel club dei centenari Santina Molinari

La varazzina Santina Molinari, classe 1925, entra nel club dei centenari.

A complimentarsi per il grande traguardo raggiunto il sindaco Luigi Pierfederici che le ha consegnato un attestato ed un mazzo di fiori.

"Una bellissima giornata per festeggiare un traguardo davvero speciale: i 100 anni di Santina Molinari - dice il primo cittadino - Circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e del personale della Residenza Santa Caterina, dove si è svolta la festa, Santina ha spento le sue 100 candeline con il sorriso e una straordinaria vitalità. Un momento di gioia e commozione per tutti noi. Tantissimi auguri, Santina".