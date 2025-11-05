Gli studenti del "Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci" di Savona al Parlamento Europeo: un viaggio tra storia e futuro

Un’esperienza formativa e ricca di emozioni ha visto protagonisti due studenti dell’indirizzo CAT dell’Istituto “Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci” di Savona, vincitori del concorso regionale “Diventiamo cittadini europei: trenta giovani al Parlamento Europeo”, promosso dalla Regione Liguria e rivolto agli alunni del triennio delle scuole superiori.

Nel mese di ottobre, i due ragazzi hanno partecipato al viaggio premio culminato con la cerimonia di premiazione nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo. Tra loro, Sara Concutelli, oggi studentessa universitaria, e Iacopo Goso, attuale studente di quarta, hanno rappresentato l’istituto con entusiasmo e orgoglio.

«Ci sono viaggi che si fanno con la mente, altri con il cuore; questo è stato un viaggio che ha unito entrambi» racconta Sara. Il percorso ha toccato alcune delle località più suggestive dell’Europa centrale: da Lucerna, con i suoi paesaggi sospesi tra cielo e acqua, a Colmar, perla colorata dell’Alsazia, fino alla visita al forte di Schoenenbourg, lungo la linea Maginot, che ha offerto un toccante confronto con la memoria della guerra e il valore della pace. «Camminare in quei lunghi corridoi sotterranei ha fatto nascere un profondo senso di rispetto e gratitudine verso chi ha vissuto quei momenti di coraggio e sacrificio» continua Sara.

Il momento più atteso è arrivato con la visita al Parlamento Europeo di Strasburgo. «Entrare in quella sede imponente, con le sue vetrate che lasciano filtrare una luce limpida e solenne, è stato come varcare la soglia di un sogno... Sedersi tra le file ordinate dell’aula, sapendo di trovarsi proprio lì dove si discutono e si decidono le sorti del nostro continente, ha fatto battere il cuore più forte - racconta ancora Sara - Quando è arrivato il momento della premiazione, l’emozione è salita come un’onda. Sentire il proprio nome pronunciato, salire sul palco tra applausi sinceri e sguardi pieni di orgoglio, è stato un istante che sembrava sospeso nel tempo».

Un’esperienza resa ancora più significativa dall’incontro con gli altri vincitori del concorso regionale. «Provenivano da città diverse, da scuole e realtà lontane, eppure bastarono poche ore perché tra di noi si creasse un legame autentico - dice ancora la studentessa - In mezzo a volti nuovi, mi sono sentita sorprendentemente a casa. È incredibile come in un luogo così grande, tra lingue diverse e culture differenti, si possa trovare un senso di appartenenza così forte e naturale».

Il viaggio si è concluso con la visita ad altre località dell’Alsazia, tra cui Obernai, «dove il tempo sembra essersi fermato». «Passeggiando tra le vie antiche, respirando i profumi dei mercatini e ascoltando le risate della gente, si è avvertita una profonda connessione con le radici europee», scrive ancora Sara.

«Questo viaggio non è stato soltanto un premio. È stato un’esperienza che ha aperto la mente e riempito il cuore, un cammino tra passato e futuro, tra storia e speranza. Tornare a casa dopo aver vissuto tutto questo significa portarsi dentro un bagaglio nuovo: fatto di emozioni, consapevolezza e sogni che guardano lontano» ha concluso.

Il concorso “Diventiamo cittadini europei: trenta giovani al Parlamento Europeo” rientra tra le iniziative della Regione Liguria dedicate alla formazione civica e alla memoria storica. Altri studenti dell’istituto savonese si sono distinti nei concorsi “27 gennaio: Giorno della Memoria” e “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire il diritto dei popoli”, che prevedono anch’essi un viaggio di cinque giorni nei luoghi simbolo delle vicende affrontate.