Savona, colpito da malore mentre è alla guida del furgoncino: uomo in codice rosso al San Paolo

Stava guidando il furgoncino di ritorno dal lavoro, un uomo di 62 anni, quando si è sentito male e ha avuto un incidente in via Amendola; con lui un collega poi portato in ospedale in stato di shock.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e la Croce Bianca di Savona. Sono stati allertati anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco.

Le condizioni dell’uomo sono apparse serie: dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo in codice rosso.