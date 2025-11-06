 / Savona

Savona | 06 novembre 2025, 17:45

Savona, colpito da malore mentre è alla guida del furgoncino: uomo in codice rosso al San Paolo

L’incidente è avvenuto in via Amendola, dove ha perso il controllo del mezzo. Sul posto automedica, Croce Bianca, Polizia stradale e Vigili del Fuoco

Savona, colpito da malore mentre è alla guida del furgoncino: uomo in codice rosso al San Paolo

Stava guidando il furgoncino di ritorno dal lavoro, un uomo di 62 anni, quando si è sentito male e ha avuto un incidente in via Amendola; con lui un collega poi portato in ospedale in stato di shock.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e la Croce Bianca di Savona. Sono stati allertati anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco.

Le condizioni dell’uomo sono apparse serie: dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo in codice rosso.

Redazione

