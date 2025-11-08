 / Cronaca

Cronaca | 08 novembre 2025, 19:18

Ancora un incidente sui sentieri del finalese: biker infortunato a Calice, intervento dell'elisoccorso Grifo

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16

Ancora un incidente lungo i sentieri del Finalese, il terzo quest'oggi. Nel pomeriggio, intorno alle 16, un biker è rimasto ferito dopo una caduta nella zona dell’ex base Nato, a Calice Ligure.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: l’ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e l’elicottero “Grifo”, attivato per il trasporto d’urgenza.

Il ciclista, a seguito dell’impatto, ha riportato un trauma cranico. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, a bordo dell’elisoccorso.

Redazione

