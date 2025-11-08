"A San Bernardino nuova segnaletica orizzontale ma senza tenere conto degli ingressi delle abitazioni". La denuncia da "Impegno X Finale"

"Diversi concittadini ci stanno contattando per evidenziarci un azione un po’ maldestra messa in atto dall’Amministrazione comunale. La nuova segnaletica orizzontale di San Bernardino non tiene assolutamente conto degli ingressi delle numerose abitazioni della località finalese. Son state fatte strisce continue lungo la tratta in oggetto senza tratteggiare nei siti di ingresso delle abitazioni private, costringendo a fare km di strada in più per entrare regolarmente nelle proprie case".

Così attraverso una nota il Gruppo Consiliare "Impegno X Finale" che fa capo a Guzzi, Geremia, Brichetto e Montanaro.

"Ad onor del vero chi non è in possesso di un Passo Carrabile non è riconosciuto come accesso regolare ma nel momento in cui la zona viene tracciata da cima a fondo forse sarebbe stato meglio avvisare per tempo la cittadinanza ed eseguire l’intervento di tracciatura una volta sola anziché adesso dover correggere per tutta la tratta ad ogni ingresso che si doterà di passo carrabile - si legge ancora nella nota - Anche perché sarebbe stato facile far arrivare l’informazione o attraverso i referenti di Frazione (nominati all interno della Consulta delle Frazioni), o attraverso i pochi Amministratori condominiali della località, o attraverso manifesti da affiggere nel quartiere in oggetto ed anche attraverso gli incontri periodici organizzati dall amministrazione. Ma in via preventiva!Adesso invece si dovrà rifare un lavoro appena concluso, rimettere in movimento le maestranze della società partecipata che gestisce per conto del Comune la segnaletica stradale, con il risultato di aver fatto arrabbiare numerosi cittadini e aver speso più soldi pubblici per rimediare alla svista".

"Se si voleva incassare dai nuovi passi carrabili (giustamente da regolarizzare), si potevano mandare avvisi ai proprietari di immobili sprovvisti di autorizzazione. Certamente si sarebbero adeguati senza troppe questioni. Ennesima dimostrazione di incapacità e poca vicinanza alla Cittadinanza da parte dell’Amministrazione", concludono da "Impegno X Finale".