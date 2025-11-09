Ansie, fragilità, dipendenze. Ma anche speranze, ascolto e dialogo: a Finale un appuntamento per parlare di adolescenza

Ansie, fragilità, dipendenze. Ma anche speranze, ascolto e dialogo. Saranno questi i temi al centro dell’incontro “Adulti che regalano ali – Adolescenti fragili e famiglie in crisi”, in programma sabato 15 novembre alle ore 16.30 nella Sala Gallesio di Finale Ligure.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Rete Genitori – Lettere Volanti APS, vuole essere un momento di confronto e riflessione su una delle sfide più delicate del nostro tempo: comprendere e accompagnare gli adolescenti in un’epoca di profondi cambiamenti emotivi e sociali.

"Una volta si parlava di giovani ribelli, oggi si parla sempre più spesso di ragazzi fragili, da proteggere e sostenere. L’incontro nasce proprio dall’urgenza di superare stereotipi e narrazioni semplicistiche per entrare nel vivo delle difficoltà e dei bisogni di questa fase della vita" spiegano gli organizzatori.

A guidare il dialogo saranno due esperte di grande esperienza. La dottoressa Wilma Mauri, psicologa e formatrice scolastica da oltre vent’anni, attiva in numerosi istituti lombardi come referente per gli sportelli d’ascolto, parlerà dello sviluppo fisico ed emotivo degli adolescenti, offrendo una riflessione concreta maturata dal lavoro quotidiano con ragazzi e genitori.

La dottoressa Rachele Donini, psicologa, psicoterapeuta e formatrice europea del curriculum europeo di prevenzione, nonché referente delle attività di prevenzione presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASL2, interverrà invece sul tema della prevenzione delle dipendenze e del consumo di sostanze. La Donini, recentemente invitata al Senato per un intervento sulla prevenzione delle droghe, presenterà dati e analisi sull’aumento del consumo tra i più giovani, con particolare attenzione ai rischi legati al fumo e alle nuove forme di dipendenza.

Al termine dell’incontro sarà possibile dialogare direttamente con le relatrici, ponendo domande e condividendo esperienze. Un’occasione preziosa per interrogarsi su cosa stia accadendo ai nostri ragazzi e su come gli adulti possano davvero “regalare ali” alle nuove generazioni, aiutandole a crescere e a spiccare il volo.