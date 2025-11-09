"Cresc.I in Bike", successo per il Memorial Daniele Restuccia: il ricavato devoluto al progetto Gaslini Diffuso-Pediatria di Savona

Si è conclusa con grande entusiasmo la nuova edizione di "Cresc.I in Bike", manifestazione non agonistica promossa dall’Associazione Cresc.I con il patrocinio dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano.

Ben 64 coppie hanno preso parte alla pedalata solidale, prima competizione non agonistica organizzata dopo il periodo del Covid, confermando il desiderio di tornare a vivere momenti di sport e condivisione all’aria aperta.

Il ricavato, pari a circa 400 euro, sarà interamente devoluto al progetto Gaslini Diffuso – Pediatria di Savona, a sostegno delle attività sanitarie e assistenziali per i più piccoli.

A conquistare il riconoscimento come gruppo più numeroso è stato il gruppo scolastico di Valleggia, premiato insieme ai partecipanti più giovani e più esperti, alla bici più estrosa e al concorrente giunto da più lontano.

"Un’edizione speciale, segnata da entusiasmo e partecipazione, che si è conclusa con un arrivederci al prossimo anno per continuare a pedalare insieme, unendo sport, famiglia e solidarietà" dicono dall'associazione Cresc.I.