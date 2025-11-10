 / Cronaca

Incidente sul lavoro a Spotorno, coinvolto un muratore: codice giallo al Santa Corona

L’uomo, impegnato nei lavori di ristrutturazione di una palazzina, è caduto da un’altezza di circa tre metri

immagine di repertorio

Arrimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi per un infortunio sul lavoro avvenuto poco dopo le 14.45 in un cantiere edile di Spotorno. Un muratore, impegnato nei lavori di ristrutturazione di una palazzina, è caduto dal piano superiore a quello sottostante, compiendo un volo di circa tre metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

