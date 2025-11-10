Albenga, torna il progetto Melanoma di Fondazione ANT: il 15 novembre visite gratuite per le neoplasie della pelle

Autunno sotto il segno della prevenzione oncologica gratuita della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, Delegazione di Albenga. Ben due progetti di prevenzione oncologica melanoma si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 15 novembre. Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini, le prenotazioni inizieranno lunedì 10 novembre e sarà necessario prenotare telefonando al numero 342 7646010, esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 11.30, fino ad esaurimento posti.

La Giornata di Prevenzione Oncologica si svolgerà sabato 15 novembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso gli ambulatori AVIS Comunale, con ingresso da via Cavour 3, ad Albenga.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima: l’incidenza è molto alta e, per il melanoma, varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti.

“Questa iniziativa è resa possibile grazie al costante lavoro che quotidianamente i Volontari ANT svolgono all’interno del Charity Point di via Roma 46 ad Albenga e ai banchetti solidali – ci tiene a sottolineare la Presidente di Delegazione, Cristina Pavanelli –. Se qualcuno vuole aiutarci nel sostenere i prossimi progetti oncologici, può scegliere tra tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Sede Solidale di via Roma 46 e, perché no, donare un po’ del proprio tempo per questa nobile causa”.

“Si ringrazia per l’ospitalità l’AVIS Comunale – Sezione di Albenga, al quale quest’anno è stato donato un attestato di ringraziamento, e per il sostegno il Comune di Albenga, la Fondazione De Mari, la Litotipografia Ciuni e il Gruppo Modellismo Albenga APS”.