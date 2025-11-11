Cairo, rimossi i ponteggi da Porta Soprana: il ribasso d’asta permetterà ulteriori lavori di decoro

Dopo i lavori, Porta Soprana è tornata a splendere in tutta la sua bellezza. Rimossi i ponteggi che la avvolgevano, lo storico simbolo di Cairo Montenotte riacquista il suo ruolo centrale, restituendo alla città uno dei suoi luoghi più amati e rappresentativi.

L’intervento, approvato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Savona e Imperia, ha previsto un accurato restauro e una complessiva messa in sicurezza della struttura, con l’obiettivo di preservarne il valore storico e architettonico e, al tempo stesso, valorizzarne la funzione di riferimento identitario per la comunità.

Tra i principali lavori realizzati, il ripristino dei manti di copertura, la sostituzione dei coppi danneggiati e il rifacimento dello strato impermeabile sottostante, per garantire maggiore durata e protezione contro gli agenti atmosferici. Sono stati inoltre restaurati gli intonaci del quarto ordine del prospetto su via Roma, dove si trova l’orologio, riportando alla luce le tonalità e i dettagli originari dell’edificio.

Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato anche una perizia di variante, che permetterà di utilizzare il ribasso d’asta per proseguire con ulteriori interventi di rifinitura e decoro. In particolare, verranno ritinteggiate le parti laterali e completate le opere di abbellimento che daranno un aspetto ancora più curato e armonioso all’intero complesso.