Il 15 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 15 novembre si svolgerà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Come sempre i volontari inviteranno le persone agli ingressi dei supermercati ad acquistare generi alimentari per consegnarli poi all’uscita. Gli alimenti raccolti saranno distribuiti nei mesi successivi dal Banco Alimentare alle strutture caritative convenzionate.

"L’appello che vi facciamo è continuare, come già state facendo, ad aiutarci a sostenere questo gesto sia partecipando come volontari nei punti vendita sia mettendo a disposizione i vostri mezzi e gli autisti per il trasporto delle scatole con i prodotti raccolti dai supermercati ai magazzini locali - dichiara il responsabile regionale ligure Antonio Predieri - La Colletta Alimentare è un gesto semplice e gratificante, testimonianza che solo la gratuità, la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie. Senza di voi la Colletta non sarebbe possibile."

"In questi anni il bisogno di alimenti è cresciuto in modo importante - prosegue - Abbiamo bisogno di tutta la vostra amicizia per far fronte alle nuove necessità emergenti. Pur sapendo che molti di voi sono già coinvolti e impegnati come capi équipe, volontari o autisti, vi chiediamo comunque di confermarci le vostre disponibilità o segnalarci nuovi volontari ai quali proporre questo gesto, per coprire turni presso i punti vendita, e indicarci zone, quartieri o specifici supermercati per cui sareste disponibili."

Di seguito i responsabili di provincia o zona a cui si può fare riferimento: Genova Giuseppe Bottino 3488562431, beppibottino@gmail.com; Savona Gianni Varaldo 3358336060, giannivaraldo1963@gmail.com; Finale Ligure Nicola Gagliolo 3283189753, nicola.gagliolo@gmail.com.