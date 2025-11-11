“Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”. A Savona un ciclo di incontri scientifico-divulgativi

A partire dal mese di novembre 2025, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, in piazza Simone Weil 40 nel centro "Le Officine", avrà inizio un ciclo di incontri dal titolo: “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”.

Gli appuntamenti, a cadenza mensile, si terranno di norma ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 20:30 alle 22:30, salvo diversa disponibilità del relatore. Ognuna di esse vedrà la partecipazione di uno o due relatori, che affronteranno temi differenti o collaboreranno su un unico argomento, e avranno un taglio scientifico e divulgativo e oltre che ai medici saranno rivolti alla cittadinanza ed aperti anche agli studenti delle scuole superiori, in particolare a quelli che seguono il percorso “Biologia con Curvatura Biomedica”.

Il primo evento, fissato per venerdì 14 novembre, vedrà il Dr. Buccicardi Duccio guidare il pubblico attraverso l'affascinante e controversa figura di Franz Anton Mesmer. L'incontro, intitolato "...Vita, Morte e Miracoli di Franz Anton Mesmer...il Primo dei Ciarlatani Moderni...", promette di esplorare la vita e le teorie sul "magnetismo animale" di questo pioniere, spesso ritenuto il precursore di molte pratiche moderne ma anche il capostipite della ciarlataneria scientifica.

Si proseguirà poi mercoledì 19 novembre con un tema di grande impatto visivo e storico: la "Fotopsichiatria". I relatori, il Dr. Corti Luca e la Dr.ssa Zanelli Elisa, illustreranno come la fotografia sia stata applicata alla Psichiatria e alla Neurologia tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, analizzando l'uso delle immagini per documentare e studiare le patologie mentali in quel periodo.

Infine, il ciclo si concluderà, almeno per l'anno in corso, mercoledì 17 dicembre con un salto indietro nel tempo, fino alle origini della civiltà. Il Dr. Barbetta Massimo presenterà “La Medicina nell’Antico Egitto”, offrendo uno sguardo sulle conoscenze, le pratiche terapeutiche e l'organizzazione sanitaria di una delle civiltà più avanzate del mondo antico.

La capienza della sala convegni è di 75 posti, per tale motivo è richiesta prenotazione o tramite mail (omceosv@omceosv.it) o telefonando allo 019826427, comunicando i propri dati ed un recapito telefonico o e-mail.