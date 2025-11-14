Albenga, bambini e volontari insieme: riparte il Piedibus alla scuola "Paccini"

Anche quest’anno è attivo il progetto Piedibus, che permette agli alunni e alle alunne della scuola primaria "Tomaso Paccini" di arrivare a scuola a piedi, accompagnati lungo due diverse linee da un gruppo di volontari.

"Un sentito ringraziamento va ad Amato Adriana, Bruzzone Rinalda, Crispino Domenico, Fenoggio Enrico, Ferro Maria Giuseppina, Laspina Angela e Ramiandrisoa Sandra Andrianina, ai quali il dirigente scolastico Luca Mazzara e tutta la comunità scolastica esprimono la loro gratitudine", fanno sapere dal Comune di Albenga.

Il progetto è coordinato dall’insegnante Laura Vigo ed è reso possibile grazie al prezioso supporto della polizia locale.