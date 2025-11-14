Liguria, sabato 15 e domenica 16 novembre modifiche alla circolazione ferroviaria

Trenitalia ha annunciato importanti modifiche alla circolazione ferroviaria del Regionale e degli Intercity anche per il prossimo fine settimana, a causa di interventi infrastrutturali sulla linea tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente. L’interruzione, così come nel week end scorso, è prevista anche nelle giornate di sabato 15 domenica 16 novembre e comporterà cancellazioni totali o parziali dei treni, con l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma.

Per quanto riguarda i treni del Regionale, già da venerdì 14 novembre alcune corse sono state cancellate, come il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio e il 12480 da Sestri Levante a Savona, sostituiti da bus. Nel weekend, i collegamenti tra Genova Nervi, Brignole e Voltri subiranno riduzioni, mentre i treni da e per il ponente ligure, Milano e il levante ligure saranno cancellati in parte o per intero tra Savona o Cogoleto e il nodo di Genova.

Gli Intercity delle relazioni Savona–Torino, Ventimiglia/Savona–Milano e Ventimiglia–Roma subiranno modifiche e cancellazioni parziali nella tratta Ventimiglia/Savona–Genova Piazza Principe, con alcuni treni che varieranno l’orario.

Gli autobus sostitutivi potranno subire variazioni di orario in base al traffico stradale. Non è consentito il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia, mentre resta sempre ammesso il cane da assistenza.

L’interruzione della circolazione è necessaria per consentire la demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri, a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di ASPI, e la realizzazione di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi. Contestualmente proseguiranno i lavori di sestuplicamento del nodo ferroviario di Genova e l’innalzamento del marciapiede del primo binario della stazione di Genova Pegli.