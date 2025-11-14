Il camper vaccinale di Asl 2 fa tappa a Bardineto, Calizzano e Murialdo

La quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di Asl 2 “Vicini a te, lontani dall’influenza”, in programma martedì 18 novembre, coinvolgerà i comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo.

L’unità mobile porta direttamente sul territorio, nei comuni coinvolti dal progetto, un team sanitario completo composto da medico, infermiere e autista, attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l’osservazione post-vaccino.

L’obiettivo dell’iniziativa è assicurare e garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno difficoltà a spostarsi.

È possibile ricevere la vaccinazione con accesso libero (senza prenotazione) oppure prenotandosi tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

Nel dettaglio, il giorno 18 novembre, il team di operatori medici e infermieristici di Asl 2 sarà a: Bardineto, dalle 9.30 alle 11.30, in piazza della Chiesa 1, davanti al palazzo comunale; Calizzano, dalle 12.00 alle 13.30, in via G.B. Pera 30, presso il centro ricreativo La Ciminiera; Murialdo, dalle 14.30 alle 16, in borgata Piano 34, a fianco del palazzo comunale.

L'Asl 2 ricorda inoltre l’appuntamento del 17 novembre a Urbe, presso l’ambulatorio di via Roma 85, dalle 10 alle 11.30, con una seduta vaccinale extra sul territorio.

Segnaliamo le prossime date: 25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale; 2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli; 9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno; 12 dicembre: Savona (tappa conclusiva).

“Queste iniziative rappresentano un’ottima occasione per tutti i cittadini dei comuni interessati, compresi dipendenti pubblici e comunali, volontari, forze dell’ordine, insegnanti. A tutti loro l’invito è presentarsi presso il nostro camper per effettuare la vaccinazione raccomandata contro l’influenza, per tutelare la propria salute e il benessere della collettività”, commenta la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2.