17 novembre 2025, 10:40

Savona, nuove piante per Piazza delle Nazioni, avviati i lavori per la piantumazione

Cantiere aperto nell’area verde: le piante, fornite dalla Regione, saranno collocate in tutti i principali punti del parco

Sono venti gli alberi che saranno messi a dimora nel parco di Piazza delle Nazioni. Le nuove piante, di varie essenze e dimensioni – da un metro e mezzo fino a tre metri di altezza – fanno parte delle 25 fornite dalla Regione Liguria al Comune di Savona.

L’intervento rientra nelle operazioni di riqualificazione del verde urbano avviate dal Comune e che riguarderà anche altri spazi verdi cittadini.

Nell’area verde sono già iniziati i lavori preparatori per la piantumazione, che interesseranno l’intero parco: dagli spazi piastrellati alle zone verdi, comprese le aree laterali alla scuola Guidobono e la parte che si affaccia verso la stazione.

