“Fotografare la violenza – 5 fotografe contro la violenza sulle donne”, il 21 novembre a Savona l'evento promosso dall'Anpi

Si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 17, presso l’SMS Fornaci “Giardino Serenella” di Savona, l’iniziativa “Fotografare la violenza – 5 fotografe contro la violenza sulle donne”, promossa dalle sezioni ANPI Fornaci e Legino.

L’appuntamento, guidato da Anna Traverso, offrirà un percorso attraverso gli scatti di celebri artiste che hanno raccontato, con il linguaggio della fotografia, il dramma della violenza di genere. L’incontro vedrà anche la partecipazione di alcuni studenti della scuola media Rita Levi Montalcini.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso Fornaci, è aperto alla cittadinanza e punta a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a richiedere consapevolezza, prevenzione e impegno collettivo.