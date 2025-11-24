Da Loano ad "Affari tuoi": Giulia Abaach protagonista su Rai 1

Ad "Affari tuoi, il celebre "gioco dei pacchi" di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha giocato questa sera la Liguria: a rappresentarla la loanese Giulia Abaach.

Una partita avvincente quella che ha visto protagonista "la prima cittadina di Loano" (così definita dal sindaco Luca Lettieri perché è la prima nell’elenco anagrafico dei residenti ndr), giunta alle fasi finali con la possibilità di vincere 100 mila e 300 mila euro ma anche con il rischio di tornare a casa con appena 200 euro.

All'interno del pacco numero 10, quello di Giulia, c'erano proprio i 200 euro: una beffa di fronte ai 100 mila rimasti in ballo fino alla fine, ma anche rispetto alle varie offerte del "Dottore" rifiutate (39 mila, 50 mila e, prima all'apertura del pacco finale, 33 mila euro).

Un finale amaro per la giovane loanese, accompagnata dal fidanzato Giulio, ma comunque parte - come da lei sottolineato - di un'esperienza che rimarrà indimenticabile.