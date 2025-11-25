Finale diventa un grande palcoscenico tra cultura, musica e tradizioni per le festività natalizie

Sarà un programma ricchissimo che accompagnerà i finalesi e tutti gli ospiti che trascorreranno le loro vacanze a Finale Ligure, quello che Comune e associazioni proporranno durante le ormai prossime festività natalizie, da fine novembre fino a gennaio, trasformando l’intero territorio in un grande palcoscenico diffuso tra cultura, tradizioni, musica, teatro e occasioni per vivere insieme l’atmosfera delle feste.

Un calendario articolato, che abbraccia oltre un mese di iniziative diffuse. Dalle aperture straordinarie dei luoghi simbolo del patrimonio finalese agli appuntamenti musicali, dai mercatini ai momenti dedicati ai più piccoli, dalle celebrazioni religiose alle serate di spettacolo e solidarietà, ogni rione e ogni frazione sarà coinvolto in un clima di festa condivisa.

Affermano l'assessore a Turismo, Cultura ed Eventi, Maura Firpo, ed il sindaco con delega alla Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale, Angelo Berlangieri: "Anche quest'anno proponiamo un calendario ricco di eventi per celebrare le Festività Natalizie facendo rivivere l'atmosfere festosa del periodo puntando a valorizzare l’identità locale, offrendo al pubblico un’esperienza di Natale ricca, accogliente e partecipata. Musica, cultura, storia, momenti per le famiglie, serate di spettacolo e iniziative solidali daranno vita a un mese di festa che unisce ogni angolo del nostro territorio. Il nostro ringraziamento va alle associazioni e ai tanti soggetti che hanno contribuito ad allestire questo ricchissimo, ampio e significativo calendario, capace di far respirare alla comunità e ai visitatori il calore e la partecipazione da sempre elemento distintivo della nostra Finale".

Il percorso sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti a cadenza regolare, con alcune eccezioni nelle giornate festive settimanali.

Il Museo Archeologico del Finale promuoverà una serie di visite guidate alla Caverna delle Arene Candide il sabato mattina (29 novembre; 6, 20 e 27 dicembre; 3 gennaio) sempre a partire dalle ore 10 con appuntamento all'ingresso della grotta a Borgio.

Nel periodo delle festività sarà possibile visitare il restaurato Teatro Aycardi, gioiellino seicentesco che sarà aperto il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e la domenica mattina dalle ore 10 alle ore 13 – con aperture straordinarie nelle giornate di lunedì 8 dicembre e martedì 6 gennaio (orario mattutino).

Il programma di visite e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ma anche architettonico, non poteva poi certo mancare del Castel Gavone. Qui saranno due le tipologie di visite proposte. Nelle domeniche (30 novembre; 7 e 28 dicembre; 4 gennaio) dalle ore 11 – con un appuntamento straordinario previsto sabato 20 dicembre alle ore 14.30 – sarà possibile partecipare ad “Archeologia a Castel Gavone” scoprendo il sito archeologico, a cura del Museo Archeologico del Finale, guidati da un archeologo. Sarà quindi il Centro Storico del Finale a curare la domenica pomeriggio, nelle giornate del 7 e 21 dicembre e del 4 gennaio, dalle 14, le visite storico-architettoniche al sito con ingresso da Piazza Sant'Eusebio a Perti Alto.

Il calendario degli eventi prevede quindi una serie di altre iniziative, cominciando da sabato 29 novembre. Nel pomeriggio appuntamento in Finalborgo con l'incontro dei “Pomeriggi Musicali” a cura della Società dei Concerti col concerto pianistico dal titolo “Quattro mani all'opera!” alle 16:30 all'Auditorium Destefanis del complesso di Santa Caterina.

Domenica 30 proseguono gli appuntamenti con il teatro ragazzi “Dove tutto è possibile”, prodotto da Baba Jaga al Teatro delle Udienze alle 16, mentre a Palazzo Ricci alle 16.30 si terrà la conferenza “Il lato oscuro dell’intelligenza artificiale in ambito creativo”, organizzata dalla sezione musicale della Biblioteca Mediateca in collaborazione con la Società dei Concerti. La giornata include inoltre la visita al campanile di Santa Caterina a cura del Museo, con prenotazione obbligatoria dalle 10 e la guida all’ascolto “Tosca”, curata dall’Accademia Musicale del Finale nella Sala Gallesio alle 16.

Dicembre si apre con l’inaugurazione della mostra “La Grande Bellezza del Finalese 3.0” del fotografo Carlo Lovisolo, allestita all’Oratorio dei Disciplinanti in Borgo dal 7 dicembre al 31 gennaio. Venerdì 5 la Compagnia di San Pietro nel Piazzale dei Neri proporrà invece le proprie specialità gastronomiche, mentre all'Auditorium “Destefanis”, alle 21, l'Associazione Cultura “Emanuele Celesia” presenterà un nuovo capitolo della sua iniziativa editoriale “Il Quadrifoglio”. Sabato 6 avrà luogo l’accensione delle luminarie nei rioni finalesi, accompagnata dal Mercatino dell’Antiquariato, che animerà in un'edizione straordinaria vie e piazze di Finalborgo dalla mattinata, e dal concerto del Quartetto Se.Go.Vi.O. per i “Pomeriggi Musicali” all’Auditorium Destefanis alle 16:30, mentre la serata proseguirà con lo spettacolo teatrale “Equitalia” al Teatro delle Udienze alle 21.

Sabato sarà anche giornata inaugurale della rassegna che caratterizzerà il fine settimana, fino a lunedì 8, “Finale nei libri – I Libri di Finale”, organizzata da Associazione Celesia e Istituto Internazionale di Studi Liguri, al Teatro Aycardi dalle 15 alle 19.

Domenica 7 dicembre il Museo Archeologico aprirà al pubblico gli affreschi della Cappella Oliveri dalle 10 e, sempre in Borgo, dalle 9 tornerà il Mercatino dell’Antiquariato nel primo degli appuntamenti fissi previsti ogni prima domenica del mese, con successiva data prevista domenica 4 gennaio.

Il programma domenicale si arricchirà inoltre della manifestazione ciclistica “Randonneé Città di Finale Ligure- dal Marchesato del Carretto al Principato di Seborga”, con ritrovo alle 7 in Piazza Cocco, e dello “Swap party e mercatini dei bambini” a Finalpia dalle 10 alle 17, primo appuntamento nel rione di un calendario quest'anno di particolare prestigio e pregio musicale.

Lunedì 8 dicembre sarà invece tempo dei tradizionali festeggiamenti per la Festa dell’Immacolata, con la processione per le vie di Marina accompagnata dalla Banda “Maria Pia”, mentre l’Auditorium Destefanis ospiterà il concerto Unitre alle 18.

Il 12 dicembre la Sala Boncardo accoglierà la “Cena in Rosso” organizzata da VivaFinale e Associazione Albergatori a sostegno dei progetti Zonta Club. Il giorno seguente tornano i Pomeriggi Musicali con il concerto “Arie e romanze attraverso i secoli” alle 16:30, insieme al secondo appuntamento dello show cooking al mercatino in Piazza Vittorio Emanuele alle 11 e all’arrivo di Babbo Natale in piazzetta Pescatori a Varigotti alle ore 15. Domenica 14 dicembre si terrà la tradizionale “Festa degli anziani” a Gorra e Olle, e il concorso Ateneum Yapco all’Auditorium Destefanis.

Lunedì 15 dicembre il Finale Music Festival Winter tornerà con l’incontro con Piero Pelù e della proiezione del film “Rumore Dentro”, programmato all’Auditorium Destefanis alle 21.

Sabato 20 dicembre, giornata animata dalla tradizionale sfilata della banda folkloristica “Rumpe e Streppa” per le vie di Finalmarina, che ospiterà la Festa di Natale organizzata dal Rione dei Neri, mentre alle ore 16:00 la Chiesa Santa Maria di Finalpia accoglierà il concerto natalizio dell’Accademia Musicale del Finale, che precederà l'appuntamento solidale annuale di “Stelle per una notte”, evento di Zonta Club che nella serata tornerà all’Auditorium “Destefanis” alle ore 21:00.

Domenica 21 dicembre sarà dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni con Babbo Natale e la Befana della Pro Loco di Gorra e Olle, mentre in Borgo alle 16 andrà in scena al Teatro delle Udienze lo spettacolo per ragazzi “Il custode dei desideri”, alle 16.30 avrà il via il concerto jazz nell'ambito della rassegna dei Pomeriggi Musicali.

Il 23 dicembre l’Auditorium Destefanis accoglierà Bruno Gambarotta per il Finale Music Festival Winter, con interventi musicali di Isabella Del Faggio, a partire dalle 21.

Il tempo di Natale proseguirà il 27 dicembre, nel pomeriggio con un appuntamento di rilievo curato dal Museo Archeologico che darà vita a “Incontri con...l'archeologia del Finale: Perti, tra Medioevo e Rinascimento”, e con il vin brulé in via Pertica a cura della Compagnia di San Pietro. La sera toccherà al Gran Galà di Natale della BRG Orchestra allietare i presenti nella Basilica di San Biagio alle 21.

Domenica 28 dicembre dalle 15 alle 20 a Finalborgo, sul seguito del successo della “Notte dei Tarocchi”, avrà luogo la suggestiva iniziativa “L’anno che verrà”, nell’Oratorio dei Disciplinanti. Location che, nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre, sarà tra quelle previste nel percorso di visite guidate teatrali dal titolo “Alla scoperta di Finalborgo”, uno spettacolo itinerante in compagnia degli attori Roberto Tesconi e Chiara Buratti. La Basilica di San Giovanni ospiterà invece alle 21 il concerto “The Real Soul of Gospel”, promosso dall’Associazione Corelli. Sono inoltre in calendario una nuova iniziativa con la Compagnia di San Pietro in Piazzale dei Neri e la sfilata natalizia della Banda Maria Pia.

Anche quest'anno l'occasione per salutare l'anno passato e accogliere insieme il 2026 nella notte di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre, sarà quella di un grande appuntamento in musica in programma in Piazza Vittorio Emanuele. Ad aprire la festa sarà il concerto di “Elemento 90”, seguito dallo spettacolo piromusicale sulla spiaggia antistante il centro del rione e un dj set fino a tarda notte.

Il nuovo anno si aprirà il 1° gennaio con l'ormai immancabile “Gran Galà di Capodanno” della BRG Orchestra, in programma alle 17 all’Auditorium Destefanis. Il giorno seguente, dalle 15 alle 21, Piazza Porta Testa ospiterà invece il concerto benefico a favore di Medici Senza Frontiere, aprendo un fine settimana che sabato 3 gennaio attenderà a Finalborgo finalesi e non per il “Dino da Nuxe”, iniziativa che celebra un'antica tradizione a cura del Centro Storico del Finale, con iniziative tra Piazza Santa Caterina e Palazzo Ricci nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio, alle 15, a Varigotti tornerà la Befana nella Piazzetta dei Pescatori, mentre alle 21 l’Auditorium Destefanis ospiterà il concerto pianistico della Scuola Pianistica Ateneum.

Musica protagonista anche domenica 4 gennaio. AFinalpia, sul palco di Piazza Abbazia, alle 15 sarà tempo del concerto “ATN – About That Night”; sempre nel pomeriggio è previsto invece un concerto benefico per Medici Senza Frontiere a Porta Testa; infine, alle 21, la chiesa parrocchiale di Varigotti accoglierà il concerto dell’Accademia della Musica.

Il 6 gennaio è ancora tempo di tradizione. L'appuntamento clou è previsto nella mattina, presso la spiaggia dei Neri, dove si terrà l'immancabile “Cimento della Befana” organizzato dalla Compagnia di San Pietro. La chiusura del calendario sarà affidata all’evento “Lo Sportivo dell’Anno” della Polisportiva del Finale, previsto per il 9 gennaio all’Auditorium Destefanis, e agli ultimi due appuntamenti dei Pomeriggi Musicali: “Suggestioni senza tempo” sabato 10 alle 16.30 e “Il mio nome era Linda”, in collaborazione con La Città del Sogno, domenica 11 alle 16.