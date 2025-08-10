Stella San Giovanni, la sagra con il menù interamente senza glutine: una targa di ringraziamento per "Danze e Pietanze"

Una targa per ringraziarli per la loro attenzione per la celiachia e le persone che devono far fronte alla patologia.

Venerdì scorso l'Associazione Italiana Celiachia (AIC) Liguria con il presidente Francesco Caso l'ha consegnata ai volontari del circolo ANSPI di Stella San Giovanni che da anni realizzano la sagra "Danze e Pietanze" con un menù totalmente senza glutine trasformandola in un momento di festa, di inclusione e condivisione.

"Un evento che è diventato un punto di riferimento per le persone celiache, sempre accolte con cura, attenzione e gusto e per la nostra associazione" si legge nella targa.

"Con nostra piacevole sorpresa, come volontari del circolo ANSPI Stella San Giovanni, abbiamo ricevuto una bellissima targa a riconoscimento dell'importanza della nostra sagra, Danze e Pietanze. Vogliamo ringraziare sentitamente tutta AIC Liguria per questo premio speciale che ci rende orgogliosi, ma anche per averci supportato negli anni con i propri volontari e con il patrocinio alla manifestazione - dicono dall'Anspi di Stella San Giovanni - Ringraziamo anche i nostri volontari, che hanno reso possibile svolgere la sagra per tutti questi lunghi anni di festa. Danze e Pietanze è nata nel 2014 ma la nostra avventura è cominciata ben prima, nel 2008, quando ancora agganciavamo alla sagra di agosto una prima serata di menù senza glutine. Questo riconoscimento ci rende fieri di quello che siamo riusciti ad organizzare. Ci dà gioia sapere di essere stati di aiuto a tante persone, regalando serate di serenità e felicità nella totale sicurezza della non contaminazione da glutine e riportando le sagre a quello che dovrebbero essere per tutti, indipendentemente dalle proprie intolleranze: momenti di spensierata condivisione e compagnia. Ancora una volta grazie".