Savona, la Life Support di Emergency con a bordo 146 profughi entra nel porto di Savona (FOTO E VIDEO)

La Life Support, la nave Search and Rescue (Sar) di Emergency, è entrata nel porto di Savona.

A bordo trasporta 146 migranti, tra i quali donne, di cui una in attesa, e minori non accompagnati, recuperati da tre "carrette del mare" in tre diverse operazioni di salvataggio. Nella prima erano state salvate 31 persone.

La seconda operazione di salvataggio è stata resa possibile grazie alla segnalazione dell’aereo di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Erano in condizioni precarie e senza giubbotti salvagente. Dopo aver completato il soccorso e aver informato le autorità competenti alla Life Support è stato assegnato il porto di Savona per sbarcare.

Appena attraccata la nave scatteranno i controlli sanitari a bordo che proseguiranno probabilmente fino a tarda serata, poi ci saranno le operazioni di riconoscimento e saranno portati nei rispettivi centri di accoglienza.

La Life Support è la seconda nave umanitaria a sbarcare in città dopo la Ocean Viking arrivata in città a fine giugno.

Anche in questa occasione un gruppo di cittadini ha voluto riservare ai profughi un comitato d'accoglienza.