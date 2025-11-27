Cairo celebra Santa Cecilia con il concerto della banda Giacomo Puccini

Cairo Montenotte si prepara a vivere una serata all’insegna della musica con il tradizionale Concerto di Santa Cecilia, organizzato dalla banda musicale Giacomo Puccini. L’appuntamento è per giovedì 28 novembre, alle ore 21, al Teatro Comunale Osvaldo Chebello.

Sotto la direzione dei Maestri Giancarlo Ferraro e Massimo Molari, la Banda proporrà un programma variegato, che spazierà dalla musica classica alla leggera, con incursioni nelle colonne sonore più celebri e in brani originali composti per banda. Un’occasione per celebrare Santa Cecilia, patrona della musica, e per consolidare il legame tra la formazione bandistica e la comunità locale.

Durante la serata, spazio anche ai giovani musicisti: alcuni allievi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte saliranno sul palco insieme agli studenti del Corso di Orientamento Musicale della banda, offrendo al pubblico un assaggio del talento emergente.

Un concerto che, come ogni anno, rappresenta il culmine dell’attività bandistica e un momento di condivisione culturale per l’intera città.