Alassio celebra la donna tra memoria e opportunità: un incontro su consapevolezza sociale e contrasto alla violenza di genere

Alassio ospita l’evento “Memoria e Opportunità. Un incontro sul ruolo della consapevolezza sociale della donna”, organizzato dall’Associazione Vecchia Alassio in collaborazione con lo Zonta Club Alassio-Albenga e il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi. L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle ore 17:00, presso l’Auditorium Baldassarre della biblioteca civica di Alassio.

Durante l’incontro, le associazioni racconteranno le figure femminili che hanno contribuito alla crescita sociale della città e proporranno una riflessione sul riconoscimento sociale delle donne e sulle tematiche della violenza di genere, approfondendo le opportunità di rinascita offerte dai percorsi di sostegno. L’evento si inserisce nel più ampio impegno delle realtà organizzatrici sul territorio, impegnate quotidianamente a supportare le donne e a promuovere una cultura del rispetto.

Verrà inoltre sottolineata l’importanza della collaborazione tra associazioni, enti locali, forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti, per migliorare la condizione femminile attraverso la condivisione di conoscenze e responsabilità. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Ilaria Falcone e l’ingresso è libero.

Al termine, seguirà un rinfresco a cura di NONUNΟΜΕΝΟ Social Bar. Gli organizzatori ringraziano Banca D’Alba, Pasqualini, Il Frantoio di Aldo Armato e Pasticceria Impero per il loro prezioso supporto.



