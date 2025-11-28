Al Molo 8.44 il Black Friday si vive all'aria aperta: sconti fino al 75%

Il Black Friday al Molo 8.44 non è solo un weekend di super sconti: è un modo diverso di vivere lo shopping.

Nel centro commerciale all’aperto di Vado Ligure, i visitatori possono approfittare di sconti fino al 75% circondati da ampi spazi e un’atmosfera rilassata che permette di scegliere con calma il regalo perfetto.

In un momento dell’anno in cui i centri commerciali tradizionali si riempiono, il Molo 8.44 offre un’alternativa unica: fare acquisti all’aria aperta, muovendosi liberamente da uno store all’altro, senza stress e con la possibilità di vivere la giornata come una vera esperienza.

Tutti i negozi del centro partecipano al Black Friday con promozioni importanti: dall’abbigliamento alle idee regalo, dalla cura personale alla casa, fino ai prodotti per i più piccoli e allo sport. Tra i marchi coinvolti ci sono H&M, Terranova, Jack&Jones, Guess, Motivi, Fiorella Rubino, Please, Conbipel, Takko Fashion, DeN, Blukids e Conte, oltre a store dedicati alla casa come Croff e TEDi.

Accanto alle proposte per lo shopping, non mancano offerte speciali in negozi come Acqua & Sapone, dedicati agli animali con Arcaplanet, allo sport con Decathlon, al divertimento con ToySuper. Completano il percorso le utilità quotidiane offerte da Coop.

La possibilità di muoversi in un ambiente aperto rende il Black Friday del Molo 8.44 ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici che desiderano trascorrere qualche ora insieme in totale serenità.

Il weekend del Black Friday diventa così un’occasione speciale per unire risparmio, qualità e benessere, trovando spazio per dedicarsi alle persone care e, allo stesso tempo, iniziare a selezionare i primi regali di Natale con largo anticipo.