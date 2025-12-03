Carcare accende il Natale: arriva la prima pista di pattinaggio su ghiaccio vero in Piazza Genta e nasce la Cittadella Natalizia

Carcare si prepara a vivere un Natale straordinario grazie all’arrivo, per la prima volta, di una pista di pattinaggio su ghiaccio vero installata nei Giardini Pubblici di Piazza Genta. Una superficie di 350 metri quadrati, aperta a tutte le età, che porterà nel cuore della Val Bormida un’autentica atmosfera invernale.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 6 dicembre 2025, mentre la pista resterà aperta fino a domenica 11 gennaio 2026, accompagnando la comunità per tutto il periodo delle feste.

Una pista tecnologicamente avanzata

L’impianto che verrà montato a Carcare è di ultima generazione, realizzato nel 2024 e progettato per garantire prestazioni elevate con il massimo rispetto per l’ambiente.

A raccontarne la storia e il valore è Divier Cristiani:

“Gestiamo tre piste di pattinaggio e da oltre vent’anni siamo attivi nel settore. La pista che porteremo a Carcare è un impianto costruito nel 2024, tra i più avanzati sul mercato, grazie a un motore refrigerante di ultima generazione ed estremamente ecologico da 220.000 chilocalorie. È la stessa struttura utilizzata lo scorso inverno in Piazza Colombo a Sanremo e a Varazze. Portarla a Carcare per noi è un motivo di orgoglio: è un luogo a cui siamo legati, presente nella nostra storia familiare da tre generazioni attraverso la festa di giugno. Siamo convinti che l’iniziativa di Natale sarà accolta con entusiasmo. Il progetto nasce da lontano: già nel 2022 stavamo lavorando per trovare soluzioni tecniche che permettessero di realizzarlo.”

Nasce la Cittadella di Natale

Accanto alla pista prenderà vita la Cittadella Natalizia di Carcare, aperta dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, trasformando Piazza Genta in un vero villaggio delle feste.

I visitatori potranno trovare:

🎁 Idee regalo e artigianato locale

🍩 Crêpes, bomboloni, zucchero filato e dolci tipici

🍷 Vin brulé

☕ Cioccolata calda con panna

Il tutto in un percorso illuminato, scenografico e pensato per far vivere la magia del Natale in famiglia.

Un Natale ricco di attrazioni

La Cittadella offrirà tante attività dedicate a grandi e piccoli:

⛸ Pista di pattinaggio su ghiaccio vero

🚂 Trenino natalizio per bambini

🎨 Truccabimbi e attività creative

🎅 Casa di Babbo Natale

📚 Letture animate e momenti di intrattenimento

Un ambiente suggestivo fatto di musica, luci, atmosfera e tradizione.

Info utili

📍 Piazza Genta – Carcare

🎄 Cittadella di Natale: 6 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

⛸ Pista di pattinaggio: 6 dicembre 2025 – 11 gennaio 2026

📞 Contatti: 338 80 206 65