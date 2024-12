Rigassificatore e lettera alla Meloni, Russo a Beltrame: "Grazie per il sostegno, il Tavolo Territoriale è composto dai comuni più coinvolti"

"Ringrazio Marco Beltrame, Sindaco di Celle Ligure per il sostegno alla lettera sul rigassificatore inviata alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Presidente della Regione, Marco Bucci".

Il sindaco di Savona Marco Russo ha voluto ringraziare per il sostegno alla lettera inviata alla Premier Giorgia Meloni da parte del tavolo territoriale (composto da 12 primi cittadini del savonese e la Provincia) contro il progetto per il posizionamento del rigassificatore, il primo cittadino cellese che si era anche chiesto come mai non fosse stato incluso anche il suo comune puntando il dito anche contro la passata amministrazione Mordeglia.

"Voglio precisare che il Tavolo Territoriale, costituito ormai più di un anno fa, è nato per condividere gli approfondimenti tecnico-scientifici e giuridici da portare all’interno della Conferenza dei Servizi e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - puntualizza Russo - Pertanto, è composto dai Comuni più direttamente coinvolti, compresi i Comuni del Golfo dell’Isola e del Tavolo Portuale, in particolare: Comune di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Cairo Montenotte, Carcare, Noli, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure e Vezzi Portio".

"E’ comunque molto importante che anche gli altri sindaci, come ha fatto Marco Beltrame, facciano propria la posizione contraria ed estendano la compattezza territoriale che rappresenta il nostro valore aggiunto in questa battaglia" conclude il sindaco di Savona.

"Grazie a te Marco Russo, a tutti i Sindaci ed alle associazioni che si sono battute e si stanno battendo per la causa" ha risposto Beltrame.