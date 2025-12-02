Celle, sta per nascere la Consulta dei Giovani: aperta ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni

A Celle sta per nascere la Consulta dei Giovani e il Comune sta lanciando un appello per riunire tutti i giovani sul territorio.

"Hai tra i 14 e i 25 anni? Vuoi dire la tua, proporre idee, cambiare le cose? La Consulta dei Giovani sta nascendo a Celle Ligure e tu puoi farne parte - dicono dal Comune cellese - Non è solo un gruppo. È uno spazio per pensare, proporre, agire. È la tua voce che diventa progetto. È il futuro che comincia da te. Se hai ricevuto la lettera e vuoi partecipare, scrivici".

Sarà il luogo dove chi parteciperà potrà esprimere le proprie opinioni e proposte, partecipare a progetti che riguardano cultura, sport, ambiente, scuola e molto altro, dare forma ad iniziative che rispondano davvero ai bisogni dei giovani, collaborare con l'amministrazione comunale per costruire un dialogo costante.

Contatti: Telefono/WhatsApp/SMS: 3312698673. Mail: sferrieri@comune.celle.sv.it; bgaggero@comune.celle.sv.it; info@comune.celle.sv.it.