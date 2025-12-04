Vetrine di Natale 2025, ecco il contest di Confcommercio Varazze

In occasione delle festività natalizie Confcommercio Varazze lancia il concorso "Vetrine di Natale 2025".
A partire dall’8 dicembre ogni commerciante potrà inviare la fotografia della propria vetrina di Natale che verrà pubblicata sui canali Social di Confcommercio e 'Varazze è la mia città'.
Le tre vetrine più colorate, esuberanti e natalizie verranno premiate con una targa ricordo.
"Vi invitiamo a stampare la locandina ed apporla nella vetrina per scattare la fotografia. Ringraziamo tutti i commercianti che parteciperanno" spiega il presidente della delegazione di levante di Confcommercio Alessandro Patanè.
Il termine ultimo di invio delle foto al 3478818970 è stato fissato al 6 gennaio.