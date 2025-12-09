Albenga, un successo il concerto natalizio dell’Unitre Ingauna

Grande successo per il concerto natalizio del Coro dell’Unitre Comprensoriale Ingauna nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga. Centinaia di persone hanno applaudito il coro, che ha proposto un repertorio vasto e accattivante.

Nei prossimi giorni, il coro “Voci del Centa”, diretto da Eleonora Mantovani, terrà altri concerti in collaborazione con la Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese”. Si esibirà ad Alassio sabato 13 dicembre alle ore 20:45 nella Chiesa dei Cappuccini; ad Ormea il 28 dicembre alle ore 15:30 nella Chiesa di San Martino; a Pieve di Teco, sempre il 28 dicembre, alle ore 18:30 nella Chiesa di San Giovanni Battista; e infine ad Albenga il 4 gennaio alle ore 16 nella Cattedrale di San Michele.

Numerose, inoltre, le iniziative dell’Unitrè albenganese. Tra queste: in programma l’11 dicembre a Palazzo Oddo la conferenza del professor Jacopo Marchisio su “La narrazione seriale: letteratura, cinema, televisione”; a Borghetto, “I monti e l’entroterra di Borghetto e Loano” di Giuseppe Peretti; a Ceriale, in collaborazione con la locale Pro Loco, giovedì 11 dicembre con Gabriele Cipriani e l’azienda “Il Bombo”, e il 18 dicembre con Renata Briano e Alessia Cepollina sulle ricette liguri dal Monte al Mare, nella Sala Fizzotti.

“Anche quest’anno – spiegano il presidente Claudio Almanzi e la vicepresidente Piera Gallino – un gruppo di insegnanti ed esperti si è impegnato notevolmente, predisponendo per questo accademico 2025-2026 un gran numero di corsi e conferenze che stanno riscuotendo un grande successo. Le proposte sono le più svariate: si va dalle lingue straniere alla storia, alla musica, mentre grande rilevanza è data anche all’aspetto ludico e sanitario, con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica. Ci tengo a precisare che ai nostri corsi ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno, in quanto la segreteria, a parte il periodo di chiusura per le vacanze natalizie, è sempre aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17”.

Per chi volesse avere maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alle segreterie dell’Unitre Ingauna a Palazzo Oddo, in via Roma 58, ad Albenga. È possibile anche visitare la pagina Facebook Uni3ingauna, scrivere all’indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il rinnovato sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it.