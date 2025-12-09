"Christmas Moments" a Loano: fine settimana all'insegna di musica, presepi, mercatini e divertimento su ghiaccio

Continuano senza sosta gli eventi di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

L'Associazione Artistica “Lo Schizzo” di Toirano organizza per sabato 13 dicembre alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria un “Concerto di solidarietà per Corumbà”, serata musicale ad ingresso libero per raccogliere fondi a favore dei progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi della missione di Corumbà di Padre Fiorin. Durante la serata si esibiranno: il Coro da Camera Lovenis dell'Associazione delle Arti Legami diretto dal maestro Massimo Carpegna; il maestro Riccardo Pampararo (chitarra classica) e il maestro Fabrizio Zunino (violino), prima in assolo e poi in duo.

Domenica 14 dicembre dalle 16.30 in via Venezia 29 si terrà la Festa degli Auguri di Pro Loco Loano. Nell'occasione verrà inaugurata la nuova sede dell'Aps, presso la quale sono stati allestiti un presepe artistico e uno spazio dedicato ai più piccini. Sarà l'occasione per lo scambio di doni e messaggi benauguranti in vista delle feste natalizie e del nuovo anno.

Dal 12 al 14 dicembre torna il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Quest'anno il Villaggio sarà composto da 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Illuminate da magiche decorazioni, le casette proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Non mancherà l'area food, dove sarà possibile degustare specialità di tutti i tipi. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il Villaggio sarà aperto nei seguenti orari: il 12 dicembre dalle 15 alle 19; il 13 e 14 dicembre dalle 10 alle 19. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e di animazioni per i più piccini. Venerdì 12 dicembre sono in programma il laboratorio per la realizzazione di “Braccialetti di Natale” e lo spettacolo di acrobazia del Kenia Acrobatic Show; il 13 dicembre il laboratorio “Alberelli segnaposto” e il concerto di musiche natalizie con protagonista Viola Scalzi; il 14 dicembre il laboratorio dedicato ai “Pupazzetti di neve” ed il concerto dei Music Time (Alessio Briano e Angela Vicidomini).

Fino al 7 gennaio 2026 in via delle Caselle sarà allestito un luna park con una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato e domenica dalle 10 alle 23.30.

Il prossimo fine settimana torneranno anche le proposte del Loa Park (Parco Rocca) dove per tutto il periodo natalizio saranno in programma concerti, spettacoli, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini. Il mercatino “Villaggio degli Elfi” accompagnerà la città di Loano fino al 6 gennaio 2026 con un ricchissimo calendario di eventi, spettacoli e attività dedicate a bambini, famiglie, scuole e visitatori di tutte le età. Il 13 dicembre è in programma il saggio-esibizione della scuola di ballo e ginnastica Ninart; il 14 dicembre raduno dei Babbi Natale. Il Loa Park è un parco polifunzionale situato in via delle Caselle a Loano. E' uno spazio verde pensato per famiglie e bambini, che unisce area giochi, gonfiabili, fattoria didattica, zone relax, ristorante, bar e una grande area eventi aperta tutto l'anno.