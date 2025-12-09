Dalla NorthCape4000 al Monferrato. Bikepacking e storie di avventura nella rassegna della Finale Outdoor Region

La Finale Outdoor Region, in collaborazione con Riviera Outdoor Bike Shop Finale Ligure, presenta “Racconti di Viaggio”, una nuova rassegna di incontri pensata per raccontare il mondo del bikepacking, del cicloviaggio e dell’avventura lenta attraverso le esperienze dei suoi protagonisti. Un’iniziativa dedicata a chi vive la bicicletta come strumento di scoperta, sostenibilità e libertà, trasformando ogni itinerario in una storia da condividere.

Il Finalese, con le sue strade bianche, i sentieri sterrati e i panorami che dalla costa si inoltrano nell’entroterra, si sta imponendo sempre più come meta ideale per il turismo outdoor. In questo contesto nasce la rassegna, che propone quattro appuntamenti tra dicembre e febbraio con ospiti d’eccezione, narratori e grandi viaggiatori.

Gli incontri si terranno in due luoghi simbolo della storia e dell’identità del territorio: Palazzo Ricci, nel cuore di Finalborgo, che ospiterà la serata inaugurale, e il Forte San Giovanni, scenografica fortificazione seicentesca che accoglierà le successive tappe.

La rassegna si aprirà sabato 13 dicembre alle ore 20 a Palazzo Ricci, dove Stefano Scapitta presenterà “Esco a fare un giro”, un racconto che attraversa mappe, chilometri e silenzi, dal Monferrato fino ai luoghi più lontani esplorati nel corso dei suoi viaggi.

Il secondo incontro si terrà sabato 17 gennaio 2026 al Forte San Giovanni, sempre alle ore 20, con Davide Barbè, che accompagnerà il pubblico in un viaggio ideale dalle montagne di casa fino ai confini del mondo, raccontando le sue esperienze sulle Ande, nel Karakorum e sugli altopiani cinesi.

La rassegna proseguirà venerdì 30 gennaio 2026, ancora al Forte San Giovanni, quando Edoardo Frezet, Marco Rimondi e Francesco Gozzelino ripercorreranno l’avventura della VIA Race, la grande sfida dell’ultracycling che attraversa l’Europa intrecciando sport, storia e paesaggi estremi.

L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 28 febbraio 2026, sempre al Forte, con un doppio racconto. Gianluca Arata presenterà la sua esperienza alla NorthCape4000, l’impegnativa traversata di 4.000 chilometri che conduce fino a Capo Nord, tra solitudine, resistenza e la poesia del viaggio. A seguire, Fulvio e Cristina porteranno sul palco vent’anni di cicloviaggi in tandem con “La Maledizione di Eolo”, una lunga storia di esplorazioni affrontate “sempre controvento”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Finale Ligure e realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Liguria, è sempre ad ingresso libero.