Finalborgo, weekend tra lirica e jazz: doppio appuntamento con i "Pomeriggi Musicali"

Altro doppio appuntamento dei “Pomeriggi Musicali” (nuovi percorsi: sonori e artistici). Sabato 13 dicembre, alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, avremo ospite un duo proveniente da Napoli: Paola Francesca Natale (soprano) e Keith Goodman (pianoforte), che presenteranno un recital lirico dal titolo “Arie e romanze attraverso i secoli”, un variegato percorso musicale attraverso i secoli e le nazioni — dal Barocco al Novecento — passando per arie e romanze da camera romantiche, fino ad autori del ‘900 storico. Ascolteremo musiche di Verdi, Rossini, Mascagni, Kurt Weill e altri. Lo spettacolo verrà introdotto da Anna Litamè, vincitrice del premio “miglior pianista” all’XI Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi” di Albenga, svoltosi a maggio 2025. L’ingresso è libero con offerta; si accettano prenotazioni via WhatsApp al numero 353 463 9960.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, alle ore 16:30, presso il salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, è in programma una nuova conferenza — con proiezioni — organizzata in vista del grande concerto straordinario del Duo Gianluigi Trovesi – Marco Remondini, previsto per domenica 21 dicembre. In quell’occasione i due artisti presenteranno il CD “Trove-Remo”. La conferenza, promossa dalla sezione musicale di conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese, offrirà un’opportunità per avvicinarsi al mondo musicale di Gianluigi Trovesi, esponente di rilievo del panorama jazzistico europeo e internazionale, che torna a Finale Ligure dopo trent’anni, accompagnata dalla proiezione di un documentario. L’ingresso è libero.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.