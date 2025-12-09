 / Eventi

Loano, in biblioteca una serata dedicata al "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo

Il 12 dicembre con inizio alle ore 21

Loano, in biblioteca una serata dedicata al &quot;Pagliacci&quot; di Ruggero Leoncavallo

Venerdì 12 dicembre 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano l'Associazione Musicale Loanese propone una serata dedicata al “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo.

Attraverso diapositive, filmati, registrazioni storiche e curiosità il maestro e direttore artistico dell'associazione Mattia Pelosi accompagnerà i partecipanti alla scoperta del compositore e librettista di origine partenopea.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'ingresso è libero.

