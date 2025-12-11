Recruiting Day Bagnini, si presentano una trentina di giovani: "Giornata positiva, ma è presto per fare un bilancio"

La carenza di bagnini è un tema che tiene ormai banco da alcune stagioni estive ma qualche segnale positivo c'è e ieri il Recruting Day al Palacrociere di Savona ha portato alcuni frutti.

Tra i rinnovi di alcuni storici assistenti bagnanti e qualche giovane che si è avvicinato al mestiere che fino a qualche anno era il più ambito per i comuni rivieraschi del savonese.

Ai desk informativi si sono infatti presentati una trentina di ragazzi: alcuni già in possesso del brevetto, altri in cerca di informazioni per iscriversi ai corsi di formazione e affacciarsi così al mondo del lavoro stagionale.

"È stata positiva la giornata diversi giovani si sono dimostrati interessati, alcuni che vivono fuori provincia e che hanno la casa al mare. Altri hanno detto che ne parleranno agli amici - spiega Paolo Gargiulio, direttore di Liguria Servizi che ha ricordato che si sono presentati anche molti 'vecchi' bagnini - È comunque prematuro fare un bilancio adesso, il problema c'è. Vedremo a gennaio e febbraio di riuscire a soddisfare i nuovi clienti ma sarà dura. Di lavoro ce ne sarebbe a iosa ma manca il personale".

Liguria Servizi coordina infatti l'inserimento dei bagnini tra i vari stabilimenti che si rivolgono alla cooperativa per reperire il personale da Arenzano a Diano Marina.

"Noi garantiamo ai bagnini il pagamento degli straordinari, la divisione dei turni e gli abbonamenti degli autobus/treni per chi deve spostarsi - prosegue - Con impegnative di assunzione a gennaio, così sono già tranquilli di avere un posto di lavoro per i mesi successivi".

"Abbiamo avuto soprattutto a che fare con tantissimi rinnovi e con chi aveva le proroghe. Comunque qualche nuovo giovane interessato si è presentato" ha proseguito Wilder Cavallera, istruttore di Salvamento.