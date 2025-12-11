Savona, nuovo Pubblico Ministero in Procura: è Salvatore Salemi

Salvatore Salemi è il nuovo Sostituto Procuratore della Repubblica di Savona.
37 anni, laureato in Giurisprudenza con lode all'Università di Genova, in arrivo dalla Procura di Imperia, da quest'oggi ha preso servizio al sesto piano del Palazzo di Giustizia savonese.
Alla Procura imperiese, prima sede di assegnazione, si è occupato dal 2020 al 2025 dei reati in materia economica, inoltre per tre anni delle fasce deboli e per due invece della criminalità organizzata.
In Procura a Savona è stato assegnato ai reati contro alle fasce deboli e contro le pubbliche amministrazioni.
Attualmente sono presenti oltre al Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi anche i Sostituti Procuratori Chiara Venturi, Giovanni Battista Ferro, Elisa Milocco, Maddalena Sala, Massimiliano Bolla, Luca Traversa e Claudio Martini.