12 dicembre 2025

Ad Albenga e Loano doppio appuntamento con Giancarlo Canepa per il romanzo “26 ore di buio”

Sabato 13 dicembre al Museo Sommariva; domenica 14 dicembre presso la Biblioteca A. Arecco di Palazzo Kursaal

Saranno due gli incontri culturali nel prossimo fine settimana per la presentazione del romanzo"26 ore di buio" (Edizioni del Delfino Moro) firmato da un autore illustre: Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Sabato 13 dicembre, alle ore 17.00, appuntamento al Museo Sommariva di via Mameli 7 ad Albenga. Alla presentazione Gino Rapa e Gerry Delfino.

Domenica 14 dicembre appuntamento invece a Loano, alle 17.00, presso la Biblioteca A. Arecco di Palazzo Kursaal. Alla conduzione Graziella Frasca Gallo.

Roberto Vassallo

