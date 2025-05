Tragedia di via Postetta a Celle, la commozione e i ricordi della comunità per Valerio e Giovanna

Cordoglio, ricordo, commozione, incredulità.

Sono questi i sentimenti che si stanno sommando nelle ultime ore nei confronti di Valerio Zunino e Giovanna Barreca che hanno perso la vita in un tragico incidente in via Postetta a Celle.

Una scomparsa prematura, 43 anni lui, 50 anni lei, per una coppia che era stimata e rispettata nella comunità cellese e non solo.

Sui social non stanno mancando i messaggi sui loro profili. Da Valerio che da bambino giocava nel parco della Natta proprio dove il mezzo dopo essere cappottato ha finito la sua corsa schiantosi sul tetto contro una quercia sottostante la strada. In quel terribile punto dove molti cellesi da lunedì pomeriggio si stanno recando in una sorta di pellegrinaggio piangendo il figlio dell'ex storico Sindaco Renato Zunino scomparso il 4 dicembre del 2024.

Davanti alla sua attività che aveva gestito per anni, "Chiodo Schiaccia Chiodo" di via Colla chiusa da qualche mese per poi andare a lavorare in Corso Ricci al Centro Chiavi Savona "Da Albert", sono stati posizionati dei fiori come omaggio per lui e per la compagna Giovanna.

"Julie" conosciuta così da molti, era esperta di cinema e di teatro, presidente dal gennaio del 2008 dell'associazione Kinoglaz ed era stata direttrice artistica di diversi eventi nel savonese. Collaborò anche con Felice Rossello al Filmstudio.

Critica cinematografica di Radio Cinema e Nonsolocinema, era docente nei laboratori di alfabetizzazione all'immagine in diverse scuole della provincia da Savona alle Albisole, passando per Celle, Varazze, Andora e Zuccarello. Ultimamente lavorava in una scuola elementare di Voltri e proprio lunedì era attesa per una gita al Museo del Cinema di Torino. Purtroppo però quel treno non era riuscito a prenderlo.

In suo onore i bambini e le maestre della scuola primaria "Fabbriche" hanno voluto ricordarla con un bellissimo e toccante video dove si vede lei e i bimbi in cerchio intorno.

Diversi poi sono stati i cortometraggi realizzati durante i laboratori con gli studenti, due selezionati dal prestigioso Sottodiciotto del Film Festival di Torino nel 2008.

Poi tanti sono i ricordi di chi l'aveva conosciuto in occasioni di festival importanti come Cannes.

Una tragedia immensa che ha fatto di nuovo immergere nel dramma una famiglia e una comunità intera dopo la morte dello storico primo cittadino cellese.

Sul mezzo il Pm Massimiliano Bolla ha dato un incarico per il prossimo 20 maggio al consulente Marco Sartini per una consulenza per capire la dinamica meccanica dell'incidente e stabilire il corretto funzionamento dell'impianto sterzante e frenante dell'auto.

Per il giorno successivo, mercoledi 21 maggio verrà disposta l'autopsia su entrambi.