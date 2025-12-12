Domenica 14 dicembre la "Raccolta di Avvento" per la Caritas

Domenica 14 dicembre in tutte le parrocchie della diocesi di Savona-Noli si terrà la consueta "Raccolta di Avvento". "In questo tempo di attesa desideriamo tenere accesa la speranza manifestando vicinanza a chi è in difficoltà - dice la direttrice della Caritas diocesana Monica Siri - Una vicinanza che possiamo esprimere con il sostegno al Centro di Ascolto Diocesano, che, anche mediante lo strumento del Fondo Diocesano di Solidarietà 'Insieme per Ripartire', cammina a fianco delle persone fragili. Una vicinanza che si fa tangibile facendo dono delle nostre risorse e del nostro tempo".

La proposta dell'iniziativa solidale non si limita solo alla raccolta economica a sostegno del fondo diocesano, promosso dal vescovo monsignor Calogero Marino durante il periodo della pandemia da Covid-19, ma invita tutti a mettere a disposizione parte del proprio tempo a servizio delle persone fragili, in altre parole a diventare volontari, lasciarsi coinvolgere e mettersi in gioco.

"Per quel che riguarda la raccolta fondi abbiamo pensato di concretizzare una serie di obiettivi che non intendono essere esaustivi ma solo dare indicazioni circa le richieste che sono giornalmente presentate ai centri di ascolto - aggiunge Siri - Non servono grandi somme per provare a farsi vicino a chi è in difficoltà, a volte può bastare il nostro tempo!". Chi volesse unirsi alla squadra di volontari e volontarie della Caritas può scrivere un'e-mail all'indirizzovolontari@caritas.savona.it.

Le donazioni possono essere effettuate nelle parrocchie il 14 dicembre oppure mediante bonifico su C/C con IBAN IT92 E030 6909 6061 0000 0163 000 intestato a "Diocesi Savona-Noli Caritas Diocesana" e con causale "Sostegno per fondo 'Insieme per Ripartire'". Ad esempio si possono donare 5/8 € per un pacco di pannolini, 10 € per un farmaco, 15 € per un kit materiale scolastico, 20 € per l'iscrizione a scuola di un bambino, 25 € per un ticket per prestazione sanitaria/apertura di una sim per il telefono, 30 € per un abbonamento bus/rinnovo documento, 40 € per una mensilità di attività ludica per minori.

Ancora, 50 € per una visita medica, 75 € per un kit per il parto, 80/90 € per un mese di asilo, 150 € per l'iscrizione sportiva per minori, 200/300 € per una bolletta di riscaldamento invernale, 500 € per una mensilità di affitto, 800/1000 € per una protesi dentale presso il servizio sanitario pubblico.